كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 723 ألفا والوفيات نحو 34 ألفا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به تجاوز 723 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 723 ألفا حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 152 ألفا، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 34 ألف حالة.

وحاليا تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 143 ألف حالة إصابة و2488 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 98 ألف حالة إصابة و10 آلاف و779 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81 ألفا و470 حالة إصابة و3304 حالات وفاة.