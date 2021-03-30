تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، معرض الفنان أدم حنين "الرحلة" وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 5 إبريل بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك.

يأتى ذلك المعرض الاستيعادى الكبير فى إطار حرص وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع الفنون التشكيلية على تكريم رمز كبير من رموز الفن المصرى بعد رحيله العام الماضى تقديرا لمسيرته الإبداعية الكبيرة.

وفي كلمته قال الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون إن الفنان أدم حنين كان فناناً إستثنائياً شكلت أعماله الفنية نقله كبيره فى حركة الفن المصرى ومنهجاً فريداً أثار إنتباه الفنانين والمتابعين حيث تعد أعماله الفنية الأن مرجعاً للفنانين والباحثين فى مصر وخارجها.

يقدم المعرض مسيرة الفنان أدم حنين الرائدة منذ خمسينات القرن الماضى وحتى وفاته بمجموعة فريدة من أعماله تجاوزت المائة وخمسون عملاً فنياً ما بين النحت والتصوير تشكل نماذج من كافة إنتاجات الفنان بمراحلها المختلفة حيث يسلط المعرض الضوء على كل تلك المراحل بإعتبارها سرداً لرحلة فنية عظيمة ورائدة نرويها لكل رواد الفن فى مصر وخارجها لفناناً كبيراً حفر أسمه فى ذاكرة الفن المصرى كأحد العلامات الفنية التى نفتخر بها دوماً.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يأتى بالتعاون مع مؤسسة أدم حنين للفن التشكيلى تلك المؤسسة التى حرص الفنان الراحل على تأسيسها لرعاية أعماله وتاريخه الفنى إلى جوار دورها الثقافى والفنى فى خدمة الحركة التشكيلية المصرية.