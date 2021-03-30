الصحة العالمية: مازلنا ندرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وأكد جيبريسوس - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن عملية الكشف عن مصدر الفيروس "تتطلب وقتا"، مشيراً إلى أن منظمته مسئولة أمام العالم عن كشفه، "كي نستطيع اتخاذ خطوات مشتركة للتقليل من خطر تكرار ما حدث"، لافتا إلى أن"بعثة علمية واحدة لا يمكن أبدا أن تعطي جوابا على كل الأسئلة".

وأضاف جيبريسوس - في تعليقه على صدور تقرير أعدته بعثة الخبراء الدوليين التي زارت الصين مؤخرا للبحث عن مصدر عدوى كورونا - أن "جميع الفرضيات لا تزال مطروحة على الطاولة، وأن التقرير هو بداية الطريق لا نهايته، إذ أننا لم نكشف بعد عن مصدر هذا الفيروس وعلينا المضي قدما في طريق العلم".