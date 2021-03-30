العراق يأمل أن تعاود إيران ضخ كامل الكمية المتفق عليها من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية

أعرب المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية عن الأمل في أن تعاود السلطات الإيرانية ضخ كامل الكمية المتفق عليها من الغاز لتشغيل محطات أنتاج الطاقة الكهربائية قبل موسم الذروة في الصيف المقبل.

وقال أحمد العبادي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء إن الجانب الإيراني يجهز العراق حاليا بـ 22 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز بعد أن كانت الكمية 50 مليون قدم مكعب قياسي.

وأضاف:" نأمل أن تعاود الجمهورية الإسلامية التجهيز إلى ما كانت عليه لضمان استقرار وضع المنظومة الكهربائية لاسيما توفير الوقود إلى الطاقة الكهربائية المضافة".

وأوضح المتحدث العراقي" أن سبب تلكؤ الجانب الإيراني بتجهيز العراق بالغاز كانت تتعلق بوجود مستحقات مالية للجانب الإيراني مترتبة على العراق تبلغ مليارين و600 مليون دولار وأن هذه المبالغ مؤمنة من الجانب العراقي ومودعة في المصرف العراقي للتجارة إلا أن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون تحويل المبلغ".

ودعا إلى حلحلة هذا الموضوع لضمان معاودة الجانب الإيراني لضخ 50 مليون قدم مكعب من الغاز قبل موسم الصيف المقبل.

وذكر العبادي أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا لرفع الطاقة الإنتاجية للمحطات الكهربائية إلى 22 الف ميجاوات قبل موسم الصيف المقبل من خلال إدخال عدد من الوحدات التوليدية إلى الخدمة في محطات صلاح الدين الحرارية والناصرية والسماوة وبسماية والمسيب والهارثة والنجيبية والخيرات.

وذكر أن وزارة الكهرباء تعمل حاليا مع وزارة النفط لطرح جولة تراخيص لنصب وحدات الطاقة الشمسية والمتجددة حيث تضمنت الجولة الأولى 755 ميجاوات ستنصب في محافظات النجف وكربلاء وبابل والديوانية والسماوة ومن المؤمل أن تدخل الخدمة الصيف المقبل.

يذكر أن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يبلغ حاليا 19 ألف ميجاوات فضلا عن استيراد نحو 1200 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران فيما تجري مفاوضات حاليا للربط الكهربائي بين العراق وكل من الأردن والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لسد النقص في حاجة العراق المتزايدة للطاقة الكهربائية .

وكان العراق قد وقع أمس الاثنين على اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية بمليارات الدولارات لاستثمار الغاز لسد متطلبات المحطات الكهربائية وبناء منظومات الطاقة الشمسية في أطار عقد عملاق لتحسين وضع الطاقة في العراق في السنوات المقبلة.