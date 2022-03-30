الكرملين: لا نتائج واعدة أو تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن رئيس الوفد الروسي المفاوض سيقدم اليوم تقييمًا للمحادثات مع أوكرانيا، والتي أجريت في المدينة التركية إسطنبول، أمس الثلاثاء.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، سيشرح للرئيس فلاديمير بوتين، نتائج المفاوضات مع الوفد الأوكراني في اسطنبول.

ونفى إمكانية الإعلان عن نتائج واعدة أو تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وضع أوكرانيا مطالبها على طاولة التفاوض أمر إيجابي.

وأضاف: «لا يمكن حتى الآن الإعلان عن أي شيء واعد، فالوفود لديها عمل طويل يتعين القيام به، ولكن الشيء الإيجابي هو أن الجانب الأوكراني بدأ أخيرًا في صياغة مقترحات محددة ووضعها على طاولة التفاوض».

وصرح فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، أمس الثلاثاء، أن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما تخصان الشقين السياسي والعسكري.

وفيما يتعلق بالشق السياسي أكد ميدينسكي، إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليس بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله، لكن بالتزامن مع توقيع وزيري خارجية البلدين عليه بالأحرف الأولى.

أما في الشق العسكري فتحدث عنه العضو الآخر في الوفد الروسي، ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، الذي أعلن عن قرار وزارته خفض النشاط العسكري «بشكل جذري» على محوري كييف وتشيرنيجوف (شمال أوكرانيا) بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وكشف ميدينسكي أيضا عن الحصول على حزمة من المقترحات الخطية من الوفد الأوكراني خلال المفاوضات تتضمن ما يلي:

1. إعلان أوكرانيا دولة حيادية وغير نووية وقائمة خارج أي تحالفات على أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية، وسيتم تقديم قائمة بالدول الضامنة

2. لا تنطبق الضمانات الأمنية على أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية.

3. أوكرانيا ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية، ونشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات عسكرية دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.

4. روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

5. أوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائيا في اجتماع بين رئيسي البلدين.