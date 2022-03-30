المبعوث الأمريكي لليمن: نرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، إن «المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا»، لافتًا إلى أن بلاده تدعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي شامل، ومقترح الأمم المتحدة لهدنة كخطوة أولى لوقف النار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشجع الأطراف اليمنية للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي، مشيدًا بقرار التحالف بوقف العمليات القتالية في اليمن، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

ورحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، قائلًا إن إعلان التحالف وقف العمليات العسكرية في اليمن خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع القادة اليمنيين لدعم الاقتصاد، منوهًا إلى أن إطالة الحرب في اليمن، ساهمت في تعميق الفجوة بين الأطراف اليمنية، فضلًا عن أن زيارته لليمن كانت مؤسفة؛ بسبب الأوضاع التي يعيشها الشعب.

وانطلقت في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، اليوم لأربعاء، المشاورات اليمنية – اليمنية، برعاية خليجية، وبمشاركة مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية، وبحضور أممي ودولي.

وأعلن العميد تركي المالكي، المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، وقف العمليات العسكرية داخل اليمن اعتباراً من الساعة 6 صباح اليوم (الأربعاء)، وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إلى إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام في اليمن.