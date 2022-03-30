 المخرج وسام المدني يعلن الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية لـ«بيت الشدة» - بوابة الشروق
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المخرج وسام المدني يعلن الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية لـ«بيت الشدة»

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 10:03 م

أعلن المخرج وسام المدني انتهاء الموسيقار مينو من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "بيت الشدة"، الذي يعرض في دراما رمضان ٢٠٢٢ على قنوات "القاهرة والناس" و"ten" و"صدى البلد".

وأشار المدني إلى الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، مضيفا أن موسيقى العمل ستكون ذات طابع خاص ومختلف على الدراما المصرية هذا العام، وتتماشى مع الأجواء والأحداث الدرامية التي يتضمنها العمل.

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته كوكبة من النجوم هم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

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