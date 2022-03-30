خبير نباتات طبية بسانت كاترين: نستخلص أدوية من 42 نوعا وجارِ إنشاء مصنع للأعشاب الطبية

قال أحمد صالح، خبير في النباتات الطبية بسانت كاترين وملقب بـ"طبيب البادية"، إن محافظة جنوب سيناء تتميز بوجود العديد من النباتات الطبية التي تنمو في قلب الصحاري وأعالي الجبال نتيجة هطول الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظة كل عام.

وأشار، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن سانت كاترين بها 472 نبتة طبية، بينها 42 نوعا مهددة بالانقراض، و19 نوعًا لا يوجد إلا بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، وتعمل جمعية النباتات الطبية بالمحافظة على زراعتها وإعادتها للطبيعة.

وأضاف: "النباتات الطبية تلقب لدينا بـ(الذهب الأخضر)، ومن خلال عملي في النباتات، استطعت صناعة أدوية لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، مثل (البهاق، والصدفية، والروماتيزم)، وذلك من خلال استخلاص مساحيق طبية مما يقرب من 42 نبتة طبية تزرع في صحاري كاترين".

وأوضح أن قديمًا كان ينمو النبات بشكل طبيعي عن طريق الأمطار والتربة الخصبة، لكن جاءت فترة على مدينة كاترين "صعبة"، حيث كانت تُبنى مشروعات بالأسمنت، الأمر الذي قضى على عدد من النباتات وجعلها مهددة بالانقراض، لكن المشروع الجاري الآن وهو "التجلي الأعظم" يحترم البيئة، و"نطالب في كل مشاركاتنا، سواء في قمة المناخ أو فعاليات أخرى، بضرورة المحافظة على النباتات باعتبارها كنزا ثمينا".

ولفت إلى أن قاطني محافظة جنوب سيناء منذ أكثر من 50 عاما، لم يكونوا يعتمدوا على دواء كيميائي أو أطباء، بينما الآن أصبح لدينا كل شيء ونحافظ على النباتات الطبية المهددة بالانقراض، وهما 42 نوعا نعمل على زراعتها في جنائن البدو، فضلا عن أن محمية سانت كاترين تحافظ على النباتات المهددة بالانقراض بشكل جيد، مشيرا إلى أن جمعية النباتات الطبية قامت بعمل 64 مزرعة للنباتات الطبية للبدو؛ لزراعة نباتات (الروزماري، الحبق، الأوريجانو، المينتاجوفيلا، البازيليكم، اللافندر).

وأشار إلى أن "أشهر النباتات لدينا تنمو في شقوق الصخور، وتساهم في علاج الروماتيزم، حيث يتم غلي أوراقها وتبخير المصاب بها، وعشب (العاذر) الذي يشبه (الزعتر)، ويفيد في علاج المغص، فضلا عن نبات (الزعتر الطبي والعطري) ويستخدم في الطعام واستخراج العطور، و(البعثيران) نبات يستخدم في علاج التقلصات، وهو يمتاز برائحة جميلة، ونبات (الهنيدة) يساهم في القضاء على الحصوات والأملاح والنقرس، وعشبة (الساموا) التي تساعد في علاج السكري وطرد السموم، وعشبة (الجعدة) التي تفيد في علاج المسالك البولية والبكتيريا والوزن الزائد، وعشبة (القيصوم) التي تساعد في علاج الصداع والرمد".

وتابع أنه "يتم في الوقت الحالي إقامة مصنع للأعشاب الطبية بسانت كاترين؛ ليحوي الأدوية التي تعالج الكثير من الأمراض المستعصية، ويتوفر به كثير من النباتات الطبية والعطرية الفريدة على مستوى العالم".