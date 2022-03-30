بريطانيا تسجل 81 ألفا و462 إصابة جديدة بكورونا و305 حالات وفاة

سجلت بريطانيا 81 ألفا و462 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 305 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 21 مليونا و145 ألفا و773، والوفيات إلى 165 ألفا و569.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 142 مليونا و293 ألفا و993 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.