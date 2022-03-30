 تمديد إغلاق 11 مطارا في جنوب روسيا حتى 7 أبريل المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 30 مارس 2022 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

تمديد إغلاق 11 مطارا في جنوب روسيا حتى 7 أبريل المقبل

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 10:09 ص

مددت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في وسط وجنوب روسيا للمرة السادسة، ليستمر الحظر حتى السابع من أبريل.

ويشمل تمديد الحظر المطارات في أنابا وجيلينجيك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفيروبول، وغيرها.

وأوصت الوكالة شركات الطيران بتوجيه الرحلات لمطارات سوتشي وفولجوجراد وستافروبول وموسكو.

وأوضحت الوكالة أن بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بشكل اعتيادي، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وكانت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي قد فرضت قيودا على الرحلات الجوية في 24 فبراير، وهو ذات اليوم الذي بدأ فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويجري تمديد القيود منذ ذلك الحين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك