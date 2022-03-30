كيروش: لو واجهت سيسه منذ 7 سنوات لتفوقت عليه

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري عن حزنه الشديد بعد فشله في التأهل مع المنتخب لكأس العالم «قطر 2022» بعد الخسارة السنغال بركلات الترجيح 3/1 في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن المنتخب افتقد التركيز خلال الدقائق الأولى من المباراة ونجحت السنغال بتسجيل هدف في ذلك الوقت بجانب ارتكاب الكثير من الأخطاء، مشيرا أن ارتفاع درجة حرارة والظروف التي كانت محيطة بالمباراة من ضمن أسباب خروج المنتخب من المونديال.

وأوضح:" السنغال عانت بعض الشيء ولجأنا إلى ركلات الترجيح التي فاز بها السنغال وعلينا أن نقدم الدعم لهم خلال مشاركتهم في نهائيات كأس العالم والفرق الأفضل هي التي تشارك في المونديال".

وأكد مدرب الفراعنة أنه لم يقل بأنه المدرب الأفضل في العالم وأنه لو واجه أليو سيسيه مدرب السنغال بمنتخب مصر منذ 7 أعوام لنجح في الفوز عليه.

وأكمل:" إقامة كأس العالم كل 4 سنوات يعطي لها قيمة كبيرة عكس إقامتها كل سنتين التي ستفقد قيمتها حال تحقيق ذلك وهناك أكثر من 230 دولة تدخل السباق من أجل المشاركة في البطولة".

وأتم:" قدمنا ليلة كروية جميلة وعلينا أن نقدم الدعم للمنتخب السنغال خلال مشاركته في كأس العالم".