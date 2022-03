أوكرانيا: حزمة العقوبات الأوروبية الخامسة على روسيا يجب أن تكون صارمة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه تحدث اليوم الأربعاء، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن الاستعدادات للقمة الأوروبية الصينية، والجهود المبذولة لوضع حد للعدوان الروسي.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن استمرار جرائم الحرب الروسية يتطلب زيادة العقوبات على موسكو، مشددًا على أهمية تطبيق الحزمة الخامسة للعقوبات الأوروبية، في أقرب وقت ممكن، وأن تكون صارمة قدر الإمكان.

وقال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن الأسلحة التي تحصل عليها بلاده من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو، مؤكدًا أنها تحمي الحرية والأمن في الدول الأوروبية.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب أمام البرلمان النرويجي، مساء الأربعاء، أن العقوبات الطريقة الوحيدة لحث روسيا على البحث عن السلام، معقبًا: «متأكد بأن الدولة التي تمنح جائزة نوبل، تفهم أكثر من أي دولة أخرى مدى حاجتنا للسلام».

وشدد على أهمية اتباع كل محاولة لجلب السلام، متطلعًا لأن تنضم أوسلو إلى العقوبات الأوروبية على موسكو؛ لأن قوة العقوبات، تؤدي إلى سرعة تحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن «الشركات الأوروبية عليها ألا تساعد آلة الحرب الروسية، التي دمرت وقتلت الآلاف من الشعب الأوكراني والعشرات من المدن»، مضيفًا: «يجب ألا نعطي يورو واحدًا لروسيا، وعلى الشركات التوقف عن دعم القدرات الروسية التي تدمر دول الجوار».

وتساءل: «كيف توفرون لهم معدات السفن وهم يستخدمونها في البحرية الروسية، والتي تزرع الألغام في مياهنا وتدمر القدرات الملاحية لدينا؟»، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي والنرويج عليهم منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية.

وتابع: «في هذا الوقت، لا يجب أن تكون لهم حقوق استخدام المرافئ الأوروبية، القضية غير متعلقة بالمال وإنما حرية الملاحة في العالم»، مشيرً إلى أن أوسلو بإمكانها للمساهمة في أمن الطاقة لأوروبا، عن طريق توفير الموارد الضرورية لدول أوروبا وأوكرانيا.

Spoke with @JosepBorrellF on preparations for the EU-China Summit and efforts to put an end to Russian aggression. As long as barbaric Russian war crimes continue, we need to elevate sanctions pressure. The 5th EU package must come as soon as possible and be as tough as possible.