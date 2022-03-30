الشعب الهندسية تنتخب هيئة مكاتبها وممثليها بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين

أجرت الشعب الهندسية المختلفة بنقابة المهندسين الانتخابات الداخلية للشعب لتشكيل هيئة مكاتبها والتمثيل بالمجلس الأعلى للنقابة المهندسين بحضور النقيب العام المهندس طارق النبراوي.

فمن جانبها عقدت اليوم /الثلاثاء/ شعبة "هندسة التعدين والبترول والفلزات" بالنقابة العامة للمهندسين جلسة إجرائية لانتخابات مجلس الشعبة الداخلية لتشكيل هيئة مكتبها وتمثيله بالمجلس الأعلى للنقابة.

وأسفرت نتائج انتخابات مجلس شعبة "هندسة التعدين والبترول والفلزات" عن فوز المهندس صبرى أبوالوفا الشرقاوى برئاسة مجلس الشعبة بالتزكية، فيما فاز المهندس محمد فوزي محجوب بمنصب وكيل الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس حمدي أحمد نور بمقعد أمين الشعبة بالاقتراع، فيما فاز بمقعد أمين مساعد الشعبة بالاقتراع المهندس رائد محمد المحمدي.

وفيما يتعلق باختيار ممثلي الشعبة في المجلس الأعلى فقد فاز المهندس سمير إبراهيم زايد بمقعد المجلس الأعلى فوق السن بالاقتراع، وفوز المهندس أحمد عرفه حسين بمقعد المجلس الأعلى تحت السن بالاقتراع.

وعن شعبة "الهندسة الميكانيكية" أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس عبدالله إبراهيم دهينة بمقعد رئيس الشعبة، والمهندس محمد السيد عبد المجيد بمقعد وكيل الشعبة، وفوز المهندس محمد رضا بسيوني بمقعد أمين الشعبة، وفوز المهندس أسامة حسن السيد بمقعد أمين مساعد الشعبة، وذلك بالتزكية.

كما فاز بالتزكية للتصعيد للمجلس الأعلى النقابة فوق السن كل من المهندس المعتز بالله محمد بركات، والمهندس أحمد فرج عبد الباري، والمهندس عمرو أحمد الأدهم"، كما جرت القرعة على انتخاب عضوين لتصعيدهما للمجلس الأعلى تحت السن وكانت نتيجتها فوز كل من المهندس كريم عبدالحميد الكسار، والمهندس أحمد محمد صبري.

وفي شعبة "الهندسة الكهربائية" فاز بالتزكية الدكتور مهندس محمد سليمان اليماني برئاسة الشعبة، والمهندس كريم علاء الدين بمنصب أمين الشعبة، والمهندس محمد عبدالرحيم بيبرس بمنصب أمين مساعد الشعبة.

وأجريت انتخابات على باقي المناصب، وأسفرت نتائجها عن فوز المهندس أحمد صلاح الشناوي بمنصب وكيل الشعبة، وفاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى للنقابة خمسة مهندسين وهم المهندس محمد ماهر عبدالحليم والمهندس حامد محمد حامد ( تحت السن)، والمهندس جمال عبدالرحمن المهدي والدكتور مهندس مجدي حامد والمهندس عادل عبدالعزيز (فوق السن).

وفي انتخابات شعبة "الهندسة الكيميائية والنووية" فاز الدكتور إبراهيم إسماعيل بمنصب رئيس الشعبة، والدكتورة ريهام محمد شحاتة بمنصب وكيل الشعبة، والمهندس حسام الدين فوزي أمينا للشعبة، والمهندسة نشوى عزت مصطفى أمينا مساعدا للشعبة.

وفيما يتعلق باختيار ممثلي الشعبة في المجلس الأعلى، فاز المهندس محمد عبدالباسط عبدالرحيم، بمقعد المجلس الأعلى فوق السن، بينما فاز بمقعد تحت السن، المهندس أحمد محمد سليمان.

وأسفرت انتخابات شعبة "الغزل والنسيج" عن فوز الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، برئاسة الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس علاء ريحان بعضوية المجلس الأعلى عن الشعبة (فوق السن)، والمهندس يحيى السيد الطنباري، بعضوية المجلس الأعلى عن الشعبة (تحت السن)، كما فاز المهندس سمير أبو الفتوح، بمنصب وكيل الشعبة، والدكتور مهندس الأمير منصور، بمنصب أمين الشعبة، والمهندس السيد طاحون، بمنصب أمين مساعد الشعبة.

وفيما يتعلق بشعبة "الهندسة المدنية" أسفرت نتائج انتخابات الشعبة عن فوز المهندس نير حمدي مرسي برئاسة الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس علاء عوض حسن بمقعد وكيل الشعبة بالتزكية أيضا، وفاز المهندس فادي أسعد البغيلي بمقعد أمين الشعبة، وفاز بمقعد أمين مساعد الشعبة المهندس مايكل جرجس بدراوي.

كما فاز بالتزكية المهندس محمد الواضح أبوجبل، والمهندس محمد ثروت فتح الباب لتصعيدهما للمجلس الأعلى للنقابة لتمثيل الشعبة (تحت السن)، وجرت القرعة أيضا لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى لتمثيل الشعبة، وفاز بهم كل من الدكتور مهندس ناصر عبدالجواد رضوان، والمهندس عمرو عبدالمنعم البغدادي، والمهندس وليد أحمد فؤاد.

وفيما يتعلق بشعبة "الهندسة المعارية"، أسفرت نتائج الانتخابات مجلس الشعبة عن فوز الدكتورة المهندسة ولاء محمد نور برئاسة مجلس الشعبة بالتزكية، فيما فاز الدكتور سعد مكرم عوض الله، بمنصب وكيل الشعبة بالتزكية أيضًا، وفاز المهندس ياسر صلاح الدين المغربي بمقعد أمين الشعبة، فيما فاز بمقعد أمين مساعد الشعبة المهندس محمد فريد عبدالعزيز.

وفيما يتعلق باختيار ممثلي الشعبة في المجلس الأعلى، فقد فاز كل من الدكتور مهندس أحمد حسين أبو السعادات، والمهندس مدحت حسن موسى، والمهندس أحمد الوليد عبدالحميد بمقاعد المجلس الأعلى فوق السن، وفوز كل من المهندس محمد حمودة فتح الله، والمهندس محمود السيد العربي، بمقعدي المجلس الأعلى تحت السن.