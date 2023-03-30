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ثلاثي هجومي للبنك الأهلي أمام إنبي بالدوري

الشروق
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 8:30 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 8:30 م

اعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ محمد بسيوني _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ إسلام جابر_ كريم بامبو  _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ باسم مرسي _ أمير مدحت_ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ رزاق سيسيه _ فراس عايفية _ أحمد ياسين.


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