رواندا تتعادل مع بنين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

بقي منتخب رواندا وضيفه منتخب بنين بلا انتصار خلال مسيرتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل. وتعادل المنتخبان 1 / 1، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة، لمباريات المجموعة الـ12 في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء. وبادر جوديل دوسو بالتسجيل لمصلحة بنين في الدقيقة 57، لكن سرعان ما أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف أحرزه تيري مانزي في الدقيقة 71، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبقي منتخب رواندا في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات وخسارة وحيدة، متفوقا بفارق نقطة على منتخب بنين، متذيل الترتيب، الذي حقق تعادلين وتلقى خسارتين.

في المقابل، يتصدر منتخب السنغال (حامل اللقب) ترتيب المجموعة، برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، ليحجز بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة في النهائيات، حيث يتفوق بفارق 8 نقاط كاملة على أقرب ملاحقيه منتخب موزمبيق.

يذكر أن المباراة الأولى التي جرت بين المنتخبين على ملعب بنين يوم الأربعاء الماضي انتهت بالتعادل بالنتيجة ذاتها.