رئيس هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لزيادة عدد جمهور الأهلي في مباراة الهلال

قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن الملعب جاهز لاستقبال أكثر 70 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني، مشيرًا أنه لم يتلقٍ أي إخطار رسمي بزيادة عدد الحضور الجماهيري حتى الآن.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت القادم، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: «استاد القاهرة في أتم الجاهزية والإستعداد، في حالة زيادة عدد الحضور الجماهير في مباراة الأهلي والهلال حتى لو وصل إلى 70 ألف مشجع، ولكن لم نتلق أي إخطار رسمي بذلك».

وتابع: «الـ 2500 تذكرة المخصصة لجماهير الهلال السوداني، لا علاقة لها بالـ 50 ألف تذكرة الخاصة بجماهير الأهلي، وسيتم تخصيص مدرج لجماهير الهلال، وسيكون منفصلا عن باقي المدرجات تمامًا».

وأوضح: «سيتم فتح أبواب ستاد القاهرة عند الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وأتوقع امتلاء المدرجات بالجماهير قبل موعد الإفطار».

وأتم: «وزير الرياضة يتابع بشكل يومي حالة أرض الملعب، وأعتقد أن مباراة الأهلي والهلال ستكون نقطة الانطلاق الحقيقة لعودة الجماهير لمدرجات الملاعب المصرية».