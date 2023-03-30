أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 172 ألفا و900 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 172 ألفا و900 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و610 دبابات و6 آلاف و974 من المركبات المدرعة و2671 من النظم المدفعية و526 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 من أنظمة الدفاع الجوي و306 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و518 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.