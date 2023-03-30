شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» تعرض «صابر المداح - حمادة هلال» لأزمة مع زوجته «رحاب - هبة مجدي» بعدما وجدته في سيارة واحدة مع «تاج - يسرا اللوزي»، وتبدأ في معاتبته نتيجة تركها لها من أجل امرأة أخرى، بينما يؤكد لها أن ما يقوم به مع «تاج - يسرا اللوزي» جاء من أجل حماية طفله الرضيع «عز» وأنه لم يخونها كما تظن، وأن ابنه في خطر ويحاول حمايته من الجن.

مع تطور الأحداث يقرر «صابر المداح» و«تاج» الذهاب إلى المغارة المسحورة والتي كانت سببا في إصابته بلعنة الجن وظهور شكل غريب على يده، وبعدما يذهبان إلى المغارة يتعرض «صابر المداح» للعنة الجن من جديد وتظهر له خريطة على جوانب المغارة من الداخل.. فهل ستكون هذه الخريطة طوق النجاة الوحيد لانتصار «صابر» على الجن؟!

تتناول الأحداث أيضا ظهور كنيسة دير سانت كاترين، ويكشف راهب الكنيسة أن هناك انفجار عين للمياه في الجبل خلف الكنيسة وأن هذه علامة من علامات كتاب العهد، وطمأن أفراد الكنيسة بأنه لا ضرر عليهم خاصة أن هذا الجبل هو جبل التجلي والذي يخاف منه أي مخلوق يريد الشر لأن المولى عز وجل تجلى للجبل عندما طلب سيدنا موسى أن يراه.

في المقابل يعرض «حمزة – أحمد كشك» زواج أخته «أمينة - سلمى أبو ضيف» على «جمال - محمد مهران» بعد محاولات كثيرة من رفضه، وعلى الرغم من الرفض التام لخالها «الحج سليم - أحمد ماهر» على هذه الزيجة، نتيجة حمل بنت أخته «أمينة» جنين في الشهر الثاني من الجن العاشق، وحتى لا تصاب بمكروه يعرض حياتها للخطر، كما يرفض حمادة هلال هذه الزيجة خوفا على حياة أمينة، ويطلب منها أن تساعده من أجل إنقاذ حياتها من الجن العاشق، لتكشف له أن «جمال - محمد مهران» هو الجن العاشق الذي يطاردها داخل المغارة.

يجتمع «هايم- محمد رياض» و «أحلام- رانيا فريد شوقي» و «زين- محمد عز» معا من أجل تدبير مؤامرة ضد «صابر المداح»، وتنقلب حياة أخته «هبة- هلا السعيد» إلى الرعب والخوف نتيجة سيطرة الجن عليها بسبب قوة هيمنة «هايم- محمد رياض» عليها.

مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.