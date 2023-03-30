الملكة كاميلا تزور دار أوبرا كوميش في برلين

زارت الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم الخميس، دار أوبرا كوميش في العاصمة الألمانية برلين حيث اطلعت على نشاط العمل الاجتماعي في الدار.



ورافقت كاميلا، خلال الزيارة، إيلكه بودنبندر زوجة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وكان في استقبالهما مديرا الدار سوزانه موزر وفيليب بروكينج.



يذكر أن شتاينماير وزوجته من عشاق دار أوبرا كوميش.



وخلال استقبال كاميلا، ظهر في المبنى المقابل لدار الأوبرا تماثيل من الورق المقوى للملكة البريطانية الراحلة اليزابيث الثانية والأمير هاري والدوقة ميجان.



واطلعت كاميلا وبودنبندر خلال الزيارة التي استغرقت نحو 40 دقيقة على أزياء من منتجات مختلفة في الدار، وبعد ذلك تعرفتا على مشروع الأوبرا يونج أوند - يدر شباب وكل واحد (ة)" الذي يهدف إلى التغلب على الحواجز الاجتماعية.



يذكر أن نحو 50 ألف طفل ومراهق وعائلاتهم يزورون أوبرا كوميش كل عام.



وخلال الزيارة تم عرض مشاريع تعليمية، كما استمعت كاميلا وبودنبندر مع نحو 280 طفلا تمت دعوتهم إلى عرض غنائي جماعي قصير.



ولمثل هذا العرض يتعلم أطفال المدارس الابتدائية أغاني يقدمونها بعد ذلك مع فرقة "سينج آلونج" بمصاحبة البيانو والكونترباس والبوق والكلارينيت والطبول.