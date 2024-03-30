مدبولي عن أزمة الدولار: الأمور رجعت لطبيعتها لكنها لن تنتهٍ قبل نهاية العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية، تدفقات العملة.

وقال مؤتمر صحفي في أعقاب جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت: «الحمد لله الأمور رجعت لطبيعتها، لكن ما زال هناك فترة.. الأزمة لم تنته وأمامنا حتى نهاية هذا العام، وعلينا العمل بكل الجهد لضمان استكمال كل المسارات الإصلاحية وتعود الأمور لسابق طبيعتها».

وأضاف أن الدولة تضع عينها على كل الموارد التي تساهم في جلب الدولار، مع ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية.

وأوضح أن الفجوة الدولارية لن تقل إلا مع زيادة الإنتاج المحلي وتعميقه وزيادة الصادرات.

وذكر أن البعض يسأل طالما أن الدولة نجحت على المدى القصير من خلال بيع بعض الأصول والاتفاقيات التي مع بعض المؤسسات الدولية فأين الرؤية، موضحًا أنّ الرؤية تتمثل في انطلاق قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة بشكل كبير.

ولفت إلى أن هذه القطاعات توفر الكثير من فرص العمل، وتتواءم مع إمكانيات الشباب، كما أن هناك الدولة لديها فرص كبيرة في هذه القطاعات، القادرة أيضًا على جلب موارد دولارية.