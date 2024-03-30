يونيفيل: إصابة 4 من قوات مراقبة الهدنة جراء استهدافهم في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (يونيفيل)، اليوم السبت، إصابة أربعة عناصر من قوات مراقبة الهدنة بجروح جراء استهدافهم بصاروخ إسرائيلي في جنوب لبنان.

وأفادت "يونيفيل"، في بيان صحفي أوردته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بموقع "فيسبوك"، بـ"إصابة أربعة عناصر من قوات مراقبة الهدنة بجروح في أحراج قطمون في خراج رميش بصاروخ إسرائيلي" مشيرة إلى أنه يجري التحقق من ملابسات الحادثة.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" ذكرت أن "الطيران المسير المعادي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط على آلية عسكرية تابعة لـ "يونيفيل" ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني".

ووفق الوكالة، "حضرت إلى مكان الغارة طائرة مروحية تابعة لليونيفيل وتقوم بنقل الجرحى".