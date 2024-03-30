كوكا: هدفي أمام سيمبا استثنائي

أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الأحمر أغلق ملف مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف نظيف مساء أمس الجمعة، على استاد بنجامين مكابا في تنزانيا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد نبيل كوكا في تصريحات رسمية: "أغلقنا ملف مباراة الذهاب أمام سيمبا، والآن لدينا مباراة قوية في الإياب على إستاد القاهرة".

وأضاف: "تغلبنا على الأجواء ودرجة الحرارة والرطوبة العالية في تنزانيا، ونجحنا في تحقيق فوز مهم في مواجهة الذهاب بدور ربع النهائي، ولكن لم نحسم تأهلنا بعد، وأمامنا تحد جديد مع سيمبا القوي والمميز على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل".

وتابع: "الهدف الذي سجلتها في شباك سيمبا استثنائي بالنسبة لي، وآمل في تحقيق الأهلي لهدفه بالتأهل إلى دور نصف النهائي ومواصلة الطريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وأتم أحمد نبيل كوكا تصريحاته قائلًا: "جماهير الأهلي داعمة للفريق في جميع الأوقات، ومشددًا على أن لاعبي الفريق يسعون بكل طاقتهم لإسعادهم".