ثلاثة سفن تحمل مساعدات إلى غزة تبحر من قبرص

ذكرت إذاعة قبرص وبوابة "سايبرس تايمز" الإخبارية، أن سفينة شحن وسفينتين أصغر حجما تحمل حوالي 875 طنا من المساعدات من أجل سكان قطاع غزة المحاصر، غادرت من ميناء لارنكا القبرصي بعد ظهر اليوم السبت.

وأفاد جيانيس أنطونيو المتحدث باسم الحكومة القبرصية، بأن المفتشين الإسرائيليين فحصوا الشحنة قبل إبحار سفينة الشحن "جنيفر" وقاربي قطر تابعين لمنظمة "أوبن آرمز" وشركة "ليدرا دايناميك".

ويجر أحد قاربي القطر المصاحبين للسفينة منصة محملة بإمدادات إغاثة، مما يعني أن السفن الثلاث تبحر ببطء شديد.

وسيتم استخدام المنصة لنقل المساعدات إلى ساحل قطاع غزة، الذي تستهدفه عملية عسكرية إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر. ولا يوجد بقطاع غزة ميناء يمكن أن تدخله سفن أكبر حجما كما أن المياه الساحلية هناك ضحلة.

وهذه هي ثاني شحنة تنطلق بحرا من قبرص. ونقل قارب قطر تابع لمنظمة "أوبن آرمز" موادا وأغذية تزن نحو 200 طن إلى القطاع عبر نفس الطريق قبل نحو أسبوعين.

وتولت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية توزيع إمدادات الإغاثة على الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصل السفن التي تحمل شحنة المساعدات الثانية في غضون 65 ساعة، حسبما نقلت إذاعة قبرص عن خبراء.