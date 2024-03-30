 بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل

أ ش أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 11:36 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم؛ بسبب الحرب على غزة، والدعم الأمريكي لإسرائيل.

وشدد الرئيس الأمريكي - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن".. مؤكدا أنه يعمل أيضا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل.

ولفت بايدن - في إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي - إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفا لجرائم الكراهية، مؤكدا ضرورة التوقف عن الكراهية تجاه الجالية الأمريكية العربية، معربا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.

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