رئيس وزراء باكستان يرغب في تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم السبت، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا، في عدد من المجالات، لاسيما في الطاقة والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى العلاقات الودية التاريخية بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تعازيه العميقة لفقد الأرواح في هجوم مركز "كروكوس سيتي هول" للمناسبات، خارج موسكو الأسبوع الماضي، قائلا إن بلاده تتضامن مع روسيا، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع شهباز مع سفير الاتحاد الروسي، ألبرت بي خوريف، الذي زاره، طبقا لما ذكره الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

وحث شهباز شريف الجانب الروسي على إرسال وفد إلى باكستان لإجراء محادثات مع نظيره لتحديد سبل تعزيز المستوى الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

وأكد السفير الروسي لرئيس الوزراء أن روسيا تريد بناء علاقات أقوى مع باكستان، قائلا إنه بالإضافة إلى الطاقة والتجارة والاستثمار، تحرص روسيا أيضا على تعزيز التعاون في مجالي التعليم والثقافة.