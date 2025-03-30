شولتس يتوعد بالرد الحازم على السياسات الجمركية الأمريكية خلال افتتاحه معرض هانوفر

أعرب المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس عن أمله في أن يسفر معرض هانوفر الصناعي عن إرسال إشارات واضحة بشأن التعاون الدولي.

وخلال حفل افتتاح أكبر معرض صناعي في العالم، قال شولتس مساء اليوم الأحد:"نحن نعلم أن التجارة الحرة العالمية التي خلقت مثل هذا القدر الكبير من الرفاهية، باتت مهددة"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي له موقف واضح في هذا الشأن، مفاده أننا "سنواصل العمل من أجل توافر تجارة عالمية حرة وعادلة".

وتابع السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لهذا السبب، فإن الأمر المؤكد أيضًا هو أننا كاتحاد أوروبي سنرد بوضوح وحزم على السياسات الجمركية للولايات المتحدة." وصرح شولتس بأن توسيع نطاق التجارة مع دول مثل كندا، التي تعد ضيف شرف نسخة المعرض هذا العام، هو الرد المناسب في هذا الوقت.

ويشارك في المعرض الذي تنطلق فعالياته غدا الاثنين حوالي 4 آلاف جهة عرض من أكثر من 60 دولة المقبل، من بينها 260 جهة عرض من كندا، الدولة ضيف شرف المعرض.

ومن المقرر أن يقوم شولتس بجولة تقليدية قبل ظهر غد لأخذ فكرة عامة عن الوضع في أروقة المعرض. وقبيل ذلك، سيقدم اتحاد الشركات الصناعية الألمانية "بي دي آي" واتحاد شركات الصناعات الهندسية الميكانيكية الألمانية "في دي إم ايه" واتحاد شركات الصناعات الكهربائية والرقمية الألمانية "زد في إي آي" تقييمات حول الوضع الحالي وآفاق التطور في عام 2025.

وسيكون للذكاء الاصطناعي حضور بارز مرة أخرى في المعرض الصناعي، إلى جانب محاور رئيسية مثل الهيدروجين، والإنتاج الصديق للمناخ، والتحول الصناعي. ومن المتوقع استقبال زوار من 120 دولة، علمًا بأن عدد الزوار في العام الماضي بلغ 130 ألف شخص.