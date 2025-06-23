قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الأحد إنه لن يتكهن بشأن نتيجة مباراة غد الاثنين أمام بالميراس البرازيلي، والتي سيتأهل فيها الفريقان تلقائيا حال أدركا التعادل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لن نتكهن، لأننا لا نعرف كيف نفعل ذلك.. من الواضح أننا سنُخاطر بما يجب لحسم التأهل للدور التالي".

ووفقا لماسكيرانو، ستكون مباراة الغد "واحدة من أهم المباريات في تاريخ نادينا".

يشار إلى أن الفوز أو التعادل سيضمنان تأهل النادي إلى دور الـ 16، أما في حال الخسارة، فسيُعلق ماسكيرانو آماله على فشل الأهلي المصري في الفوز على بورتو البرتغالي في مباراتهما التي ستقام في الوقت نفسه، أو أن يفوز أحدهما دون تجاوزه بفارق الأهداف.

ويحتل إنتر ميامي وبالميراس حاليا المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط، يليهما بورتو والأهلي بنقطة واحدة.

ومن أجل التأهل إلى الدور التالي، أكد مدرب إنتر ميامي أن لاعبيه سيواجهون تحديًا كبيرًا أمام بالميراس، الفريق الذي "يُمكنه تنويع أسلوب لعبه كثيرًا" والذي يضم "لاعبين من الطراز الرفيع".

ستكون مشاركة قلب دفاع ماسكيرانو، إيان فراي، محل شك بسبب الإصابة، بعدما عانى من مشكلة بدنية في عضلة الفخذ خلال هزيمة إنتر ميامي أمام بورتو (2-1) في المباراة الماضية.

وقال المدرب: "وضع إيان مؤسف، خاصةً بالنظر إلى توقيت إصابته.. لقد كان يلعب بمستوى عال للغاية".

وسيكون جوردي ألبا متاحا للمباراة، بعد أن لعب الدقائق الأخيرة ضد الفريق البرتغالي بعد غيابه عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة.

ويواجه نادي إنتر ميامي الأمريكي فريق بالميراس البرازيلي، صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب هارد روك.