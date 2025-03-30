أياكس يقهر آيندهوفن ويقترب من استعادة لقب الدوري الهولندي

تقدم أياكس أمستردام خطوة عملاقة نحو استعادة لقب بطولة الدوري الهولندي، الذي فقده في الموسمين الماضيين.

وحقق أياكس انتصارا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على مضيفه وغريمه التقليدي آيندهوفن، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ27 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أوتريخت على ضيفه هيرنفين 2 / صفر، وهيراكليس ألميلو على ضيفه تفينتي آنشخيده 2 / 1.

وافتتح دافي كلاسين التسجيل لأياكس في الدقيقة 39، وعزز البوركيني بيرتراند تراوري النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 67.

وواصل بذلك فريق العاصمة الهولندية تفوقه على منافسه التقليدي، بعدما سبق أن تغلب عليه أيضا 3 / 2 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بجولة الذهاب للمسابقة هذا الموسم.

وارتفع رصيد أياكس، الذي عاد للانتصارات مجددا عقب تعادله مع ألكمار في المرحلة الماضية، إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، ليعزز حظوظه في الفوز بالبطولة هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 9 نقاط خلف آيندهوفن، صاحب المركز الثاني، الذي حقق فوزين فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، وذلك قبل 7 مراحل على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وكان أوتريخت تغلب على ضيفه هيرينفين 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.

وأنهى أوتريخت الشوط الأول متقدما بهدف سجله ميجيل رودريجيز في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوتريخت الهدف الثاني في الدقيقة 58 عبر هدف سجله نيكولاي هويلاند، لاعب هيرينفين، بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، محققا انتصاره الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس والتعادل في سبع.

في المقابل، توقف رصيد هيرينفين عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا خسارته الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في سبع.