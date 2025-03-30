الصين تؤكد إصابة 13 من مواطنيها في زلزال ميانمار

أكدت السفارة الصينية في ميانمار اليوم الأحد، إصابة 13 مواطنا صينيا في الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار.

وقالت السفارة الصينية في رد مكتوب لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن المصابين كانوا في مقاطعة ماندالاي، حيث يتلقى معظمهم العلاج الطبي، فيما تم نقل بعض المصابين على وجه السرعة إلى يانجون لتلقي العلاج.

وحتى الساعة الـ1100 بتوقيت بكين اليوم الأحد، تلقت السفارة وتعاملت مع المئات من طلبات المساعدة التي تقدم بها مواطنون صينيون وساعدت عشرات الأشخاص في العثور على أقاربهم وأصدقائهم المفقودين.

وتعهدت السفارة ببذل قصارى جهدها لتوفير الحماية والمساعدة القنصلية للمواطنين الصينيين، كما أفادت بأنها ستُبقي خط المساعدة القنصلية مفتوحا، وستوفر المعلومات المتعلقة بالمساعدة الطبية في حينها للمصابين، وستقدم المساعدة اللازمة لأولئك الذين فقدوا جوازات سفرهم في الزلزال.

وكان زلزال بقوة 9ر7 درجة ضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أمس الأول الجمعة. وانضمت عدة فرق إنقاذ صينية إلى جهود الإغاثة بالتعاون مع نظيراتها في ميانمار.