فرنسا تتهم دبلوماسيين أمريكيين بالتدخل في سياسات ترامب المتعلقة بمبادرات التنوع والإنصاف والشمول

اتهم وزير فرنسي، اليوم الأحد، دبلوماسيين أمريكيين بالتدخل في عمليات شركات فرنسية من خلال إرسال رسالة إليهم، يتردد إنها تبلغهم بأن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرات التنوع والإنصاف والشمول، قد ينطبق أيضا خارج الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرسالة التي تلقتها شركات فرنسية كبرى، كانت تحمل توقيع مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يعمل في السفارة الأمريكية في باريس.

ولم تجب السفارة على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في مطلع الأسبوع الجاري.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليومية ما وصفته بـ "نسخة من الرسالة". وجاء في الوثيقة أن الأمر التنفيذي الذي قام ترامب بتوقيعه في شهر يناير الماضي، والذي يُنهي برامج التنوع والإنصاف والشمول داخل الحكومة الاتحادية، "ينطبق أيضا على جميع الموردين ومقدمي الخدمات التابعين للحكومة الأمريكية، بغض النظر عن جنسياتهم والدولة التي يعملون بها".