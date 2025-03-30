سرايا القدس تعلن استهداف آلية إسرائيلية متوغلة جنوبي قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ هجوم على آلية إسرائيلية متوغلة جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مزروعة مسبقًا في آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في مناطق شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف لمنطقة التوغل بعدد من قذائف الهاون.

وفي وقت سابق من السبت، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع انفجار عبوة ناسفة في جرافة لجيش الاحتلال بالمنطقة العازلة قرب خان يونس وزعمت عدم تسجيل إصابات.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عملياته البرية جنوب قطاع غزة، وشنه هجمات على عشرات الأهداف.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إنه في الساعات الأخيرة، بدأت قواته عمليات برية في حي الجنينة برفح، بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوب قطاع غزة.

أضاف أنه في إطار العملية، قامت القوات بتدمير البنى التحتية لحركة حماس، وفق زعمه.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلان غاراتهم الجوية ضد أهداف تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف أنحاء قطاع غزة.