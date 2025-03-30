مواطنو شمال سيناء يستعدون لعيد الفطر ويؤكدون رفض تهجير الفلسطينيين: غزة لأهلها

يستعد المواطنون في مراكز محافظة شمال سيناء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح غدا الاثنين، حيث زين أبناء مراكز شمال سيناء ساحات الصلاة المحددة في 12 مواقعا بمراكز "العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، والحسنة، ونخل" كما حددتها مديرية الأوقاف وخصصت لكل ساحة إمام ومقرئ واحتياطيين.

كما يستعد أبناء محافظة شمال سيناء للمشاركة في وقفات تعبيرا عن رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين وتأييدا لقرارات القيادة السياسية.

ودعا نواب وشيوخ قبائل شمال سيناء، المواطنين، إلى المشاركة في تلك الوقفات بعد صلاة العيد مباشرة.

ووجه الشيخ إبراهيم أبو عليان، من مركز رفح، دعوة للمشاركة والتضامن مع أهل غزه، مشيرا إلى أن هذه الدعوات ما هي إلا "دعما لقرارات رئيس الجمهورية التي تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي والقرارات التي تتعلق برفضه تهجير الشعب الفلسطيني"، موضحا أن الوقفة التضامنية ستكون بعد صلاة العيد مباشرة أمام مسجد النصر بالعريش، مشيرا إلى أنها رسالة واضحة أن مصر كلها خلف القيادة "سيناء لأهلها وغزة لأهلها".

واستعدت مديريات شمال سيناء الخدمية لعيد الفطر، وشملت تجهيز سيارات الإسعاف، ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات، وكذلك في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والتموين.