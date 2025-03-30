ترامب غاضب من اقتراح بوتين قيادة جديدة في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع شبكه "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، رغم تأكيده أنه لا يزال يعول على إجراء محادثة هاتفية ثنائية أخرى معه في الأيام المقبلة.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" الأمريكية صباح اليوم الأحد: "كنت غاضبا جدا، ومستاء عندما بدأ بوتين يشكك في مصداقية زيلينسكي ويتحدث عن قيادة جديدة في أوكرانيا."

وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية ثانوية على مستوردي النفط الروسي، وهي خطوة قد تؤدي إلى عرقلة صادرات موسكو وتقليص عائداتها من العملات الأجنبية.

ومن بين المشترين الرئيسيين للنفط الروسي الهند والصين، وقد تؤدي مثل هذه الرسوم الجمركية إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة في البلدين.

وكانت آخر مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين قد جرت في 19 مارس، ولم يحدد ترامب موعد المحادثة المقبلة بينهما.

ونشر حساب تابع للبيت الأبيض على منصة إكس مقتطفات من مقابلة ترامب مع شبكة " إن بي سي" التي تناولت حديث ترامب عن بوتين.

وقالت الصحفية في شبكة "إن بي سي" كريستن ويلكر بأن ترامب اتصل بها للتعبير عن غضبه تجاه بوتين وسط الجهود الأمريكية المستمرة لتحقيق وقف جزئي لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ترامب: "إذا لم نتمكن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا توصلت لاعتقاد أن الخطأ كان من جانب روسيا - وهو ما قد لا يكون صحيحا - ولكن إذا اعتقدت ذلك، فسأفرض رسوم جمركية ثانوية على كل صادرات روسيا النفطية."

وأضاف أن الرسوم الجمركية المقترحة ستبلغ 25% وقد يتم تطبيقها في أي وقت.