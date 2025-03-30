برنامج حافل لقصور الثقافة في احتفالات عيد الفطر بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

تنفذ الفعاليات بالمجان في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، العروض المسرحية، اللقاءات الشعرية، المعارض الفنية، وأفلام سينما الشعب.

وتبدأ الاحتفالات من القاهرة، مع احتفالية فنية، بعد غد الثلاثاء 1 أبريل بقصر ثقافة روض الفرج في تمام الرابعة مساءً، يحييها كورال روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب عرض فنون شعبية، فقرة رسم على الوجه، وورشة فنية.

وتنتقل الفعاليات يوم الأربعاء إلى مركز شباب حلوان الجديدة في تمام الثالثة مساءً، مع فقرات غنائية، مسرح عرائس، رسم على الوجوه، وورشة تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها.

بجانب احتفالات يشهدها كل من قصر ثقافة المطرية، وحديقة السلام المتميزة في تمام الرابعة مساءً، تشمل ورش إكسسوارات بالخرز الملون، فقرة الأراجوز، ورشة عمل ماسكات من الفوم، وأشكال ديكورية من الكرتون، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

وفي يوم الأربعاء أيضا تُقام احتفالية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، بالقليوبية، في السادسة مساء، تحييها فرقة الموسيقى العربية، وتشهد ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالعيد، ولقاء شعري بمشاركة لفيف من الشعراء والأدباء.

وفي محافظة الفيوم، يقدم العرض المسرحي "حلم فصيح" في الثامنة مساء الثلاثاء، على مسرح مجلس المدينة، ويستمر حتى 7 أبريل.

ويوم الخميس تقدم فرقة عرب الفيوم البدوية عرضا فنيا، بميدان السواقي في السابعة مساءً، كما تقدم فرقة الموسيقى العربية عرضا آخر، بنادي المحافظة في تمام الثامنة مساء، يليه مسرح عرائس، وفقرة التنورة.

أما محافظة الجيزة، فتشهد احتفاليتين بقصر ثقافة الجيزة، الأولى في الرابعة مساء الثلاثاء ويحييها فريق الكورال، وتشمل ورشة فنية وعروض للموهوبين في مجال العزف والباليه.

وتقام الثانية يوم الأربعاء في السادسة مساءً، وتشمل عروضا فنية للموهوبين، واسكتشات مسرحية لذوي الهمم.

وفي محافظة بني سويف تقام احتفالية يوم الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساءً، بقصر ثقافة بني سويف، تتضمن معرضا فنيا، لقاء شعريا، وعرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية لذوي الهمم.

كما تطرح الهيئة أفلام عيد الفطر المبارك، ضمن مشروع سينما الشعب، بكل من مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة القناطر الخيرية، وقصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تقدم الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، والفروع الثقافية التابعة.