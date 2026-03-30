منتخب مصر للشباب يخسر أمام المغرب بثنائية في تصفيات شمال أفريقيا

تلقى منتخب مصر للشباب تحت 17 عامًا خسارة أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وافتتح رامي لوجباري التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 24، مستغلًا كرة مرتدة من حارس منتخب مصر، ليودعها الشباك بسهولة ويمنح «أسود الأطلس» التقدم.

ونجح منتخب مصر في إدراك التعادل بالدقيقة 42، عبر عادل علاء الذي تابع تسديدة ارتدت من العارضة واصطدمت بالحارس قبل أن تستقر على خط المرمى، ليكملها داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخبان تبادل السيطرة في مباراة اتسمت بالندية، قبل أن يخطف منتخب المغرب هدف الفوز في الوقت القاتل من تسديدة غيّرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعب منتخب مصر ياسين تامر في الوقت بدل الضائع، ليكمل «الفراعنة» اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم محاولات منتخب مصر للعودة في النتيجة، لم ينجح في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز المغرب بنتيجة 2-1.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على نظيره التونسي بهدف دون رد.