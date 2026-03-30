تعرضت قاعدة فيكتوريا الأمريكية وسط العاصمة العراقية إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول مساء الأحد من مصادر أمنية، فإن هجوما بمسيرة استهدف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في العاصمة بغداد.

وذكر أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وسبق أن استهدفت القاعدة الأمريكية في بغداد عشرات المرات بطائرات مسيرة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أدى إلى مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، كما تستهدف ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.