كشف البيت الأبيض، مساء الإثنين، عن تقدم ملموس في المفاوضات "السرية" الجارية مع طهران، مشيرًا إلى موافقة الجانب الإيراني على عدد من النقاط الأمريكية الجوهرية بعيدًا عن التصريحات الإعلامية المتشددة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في إحاطة صحفية، إن الرئيس دونالد ترامب وجّه بتعليق الهجمات المخطط لها ضد منشآت الطاقة ومحطات الكهرباء الإيرانية لمدة عشرة أيام، لإتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي المواجهة العسكرية، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وأوضحت أن ما يجري خلف الكواليس يختلف عن الخطاب العلني الإيراني، مؤكدة أن ترامب يسعى لإبرام اتفاق شامل خلال الأيام العشرة المقبلة، بما يتسق مع تصريحاته السابقة عبر منصة "تروث سوشيال".

وأضافت أن الإدارة الأمريكية لا تشترط إعادة فتح مضيق هرمز كشرط لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه ليس ضمن الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الحالية، مع تأكيد رغبة واشنطن في مشاركة دول عربية في تمويل تكاليف الحرب.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد البيت الأبيض بأن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 11 ألف هدف مرتبط بالنظام الإيراني منذ بدء العمليات، ما أدى إلى تراجع كبير في القدرات الهجومية والدفاعية لطهران.

وأشارت ليفيت إلى انخفاض هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية بنسبة تصل إلى 90% مقارنة ببداية المواجهة، معتبرة أن ذلك يعزز موقف الولايات المتحدة التفاوضي قبل الدخول في المرحلة النهائية من التوافق السياسي.