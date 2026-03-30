المبعوث الأممي لليمن يعرب عن قلقه إزاء انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء قرار جماعة أنصار الله الحوثية الأخير بالانخراط في الحرب الإقليمية عبر شنّ هجمات عسكرية ضد إسرائيل.

وقال جروندبرج في بيان: “إن هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين”، مشدداً على أنه لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع.

ودعا المبعوث الأممي إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية.

وبحسب البيان، يواصل جروندبرج انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، حاثاً جميع الأطراف، ولا سيما أنصار الله، على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب من الأطراف وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول وتجنب المزيد من الانخراط في المواجهات الإقليمية.

وانخرطت جماعة الحوثي في الحرب، بعد أن أعلنت امس السبت، تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضدّ إسرائيل، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر في الأيام المقبلة في حال استمرت الهجمات الأمريكية الاسرائيلية ضد إيران ولبنان.

يشار إلى أن جماعة الحوثي قد قصفت إسرائيل خلال حرب الأخيرة على قطاع غزة ردا على هجمات شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023.