مقتل 7 أشخاص إثر هجوم على مسجد شمالي أفغانستان

قال مسؤولون أفغان، اليوم الجمعة، إن سبعة مصلين قتلوا برصاص مسلحين من حركة طالبان في ولاية بغلان بشمال البلاد.



وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن الحادث وقع في منطقة خنجان بالولاية، بينما كان المصلون يخرجون من مسجد. وبحسب الوزارة، كان من بين الضحايا طفلان.



وأضاف عريان أن قوات قريبة للشرطة فتحت النار بعد ذلك على منفذي الهجوم فقتلت اثنين منهم.



وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية بغلان جاويد بشارات الواقعة. وذكر إن السكان أدانوا الحادث، قائلين إنه مخالف للمبادئ الإسلامية.



ولم تعلق طالبان بعد على الهجوم.



وأطلق مسلحون مجهولون، يوم الثلاثاء الماضي، النار على عدد من الأشخاص الذين كانوا قادمين من صلاة في إقليم ننجرهار شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.



ويتحمل المدنيون جزءا كبيرا من عبء الصراع المستمر، حيث يسقط العديد منهم بين قتيل وجريح سنويا خلال هجمات.