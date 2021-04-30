لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن لضمان إجراء الانتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية

حثت لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مجلس الأمن على التدخل الفوري لضمان وقف إسرائيل لتدخلها في التحضير للانتخابات الفلسطينية الديمقراطية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف سياساتها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، دينه كوي دانغ، الممثل الدائم لفيتنام لدى الأمم المتحدة، وفي اجتماع عقد معه، أكد شيخ نيانغ، الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، يرافقه وفد من اللجنة، أن "الشعب الفلسطيني متعطش لتولي المسؤولية عن مصيره والمشاركة في الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما يتجلى ذلك في الأعمال التحضيرية المتقدمة للجنة الانتخابات الفلسطينية والعدد الكبير من الناخبين المؤهلين المسجلين، بمن فيهم النساء والشباب".

وأكد رئيس مجلس الأمن، وفقا لبيان وزعه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة، على أن فيتنام ستعمم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وتلفت انتباههم إلى الوضع على الأرض.

وشددت اللجنة كذلك على أن "الانتخابات الديمقراطية عامل حاسم في الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ومن أجل إيجاد حل عادل لمشكلة فلسطين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والمعاييرالمتفق عليها التي تكفل وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، على حدود ما قبل عام ١٩٦٧، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".