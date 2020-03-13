باكستان تسجل 5112 إصابة جديدة و131 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 5 آلاف و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 820 ألفا و823 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 131 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و811 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 711 ألفا و465 شخصا بعدما تماثل 3 آلاف و272 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و547 شخصا.