حماس تأسف لقرار تأجيل الانتخابات: لا علاقة له بملف القدس

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الليلة عن أسفها لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة الشهر المقبل حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها.

وحملت حماس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، حركة فتح وعباس المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات وتداعياته، معتبرة أنه يمثل "انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية".

ورأت أن قرار تأجيل الانتخابات "لا علاقة لها بموضوع القدس"، مشيرة إلى أن حركة فتح رفضت مناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في المدينة رغماً عن إسرائيل.

وأعلن عباس في بيان ختامي لاجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله "أكدنا أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ترشيحا وتصويتا ودعاية انتخابية".

وأضاف "بذلنا جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعقد الانتخابات في القدس ولكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن، وأمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد الانتخابات التشريعية".

ورهن عباس إجراء الانتخابات ب"ضمان مشاركة القدس وأهلها في الانتخابات فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في المدينة في ممارسة حقه".

وقاطعت حركة حماس اجتماع رام الله وأعلنت رفضها المسبق أي قرار بتأجيل الانتخابات مشيرة إلى أنها لم توفر له أي غطاء.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس (85 عاما) بولاية يفترض أنها تستمر لأربعة أعوام.