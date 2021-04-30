عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر في إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منصة انهارت في جبل الجرمق "ميرون" في صفد وتسببت بوقوع قتلى واصابات في صفوف الاسرائيليين.

وذكر موقع "0404" الإسرائيلي، أن نحو 25 شخصا قتلوا فيما أصيب نحو 200 نتيجة الانهيار، وتم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الاصابات الى المستشفيات.

وذكرت مصادر طبية أن طواقم الاسعاف تقدم العلاج الاولي لعدد كبير من المصابين، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية عن وقف السفريات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.

وأفاد المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، أن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.