اليابان تتسلم أول شحنة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

وصلت الدفعة الأولى من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا إلى اليابان اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تخطط لاستخدام اللقاح الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية في حملة التطعيم واسعة النطاق بعد موافقة وزارة الصحة المتوقعة مايو المقبل.

ومن المقرر أن يصبح موديرنا هو النوع الثاني من اللقاحات المتاحة في اليابان بعد فايزر، وذلك إذا صرحت لجنة وزارة الصحة اليابانية باستخدامه ومنحته الضوء الأخضر في 20 مايو.

وأفادت الحكومة اليابانية بأنه من المتوقع استخدام لقاح موديرنا الذي وصل إلى مطار كانساي في مقاطعة أوساكا من بلجيكا في مراكز التطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد-19 التي تخطط الحكومة المركزية لافتتاحها في العاصمة طوكيو وأوساكا.

وأبرمت اليابان اتفاقية توريد مع شركة موديرنا للحصول على 50 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لـ 25 مليون شخص، أي حوالي خمس السكان بالكامل.

ومن المتوقع أن يساعد استلام هذه الجرعات في تسريع عملية التطعيم حيث تواجه اليابان عودة ظهور العدوى ولإدراك تخلفها الحالي عن الدول المتقدمة الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة في توفير اللقاحات.