العثور على أطنان من الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة قارون في لبنان

ذكر مسؤولون وخبراء اليوم الجمعة أنه تم العثور على أطنان من الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة لبنانية، والتي انبعث منها رائحة كريهة في المنطقة.



ولم يتضح على الفور سبب النفوق الجماعي والتعفن لأنواع من أسماك الشبوط في بحيرة قارون، في نهر الليطاني، أطول مجرى مائي في منطقة البقاع الشرقية.



وشوهد العشرات من المتطوعين يقومون بإزالة الأسماك النافقة، ذات الأحجام المختلفة من الموقع حيث كانت رائحة كريهة تملأ الهواء، وفقا لشاهد عيان.



واستبعد ماهر أوسطى، الناشط في مجال حماية البيئة في جمعية حياة الطبيعة في لبنان، التسميم أو نقص الأكسجين بوصفها أسباب للنفوق الجماعي.



وقال أوسطى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "نشتبه أن يكون مرضا فيروسيا أو بكتيريا قد أصاب فقط أسماك الشبوط، حيث أن الأنواع الاربعة الأخرى في البحيرة يبدو أنها لم تتضرر".



وأضاف أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الاختبارات لمعرفة السبب الفعلي وراء ذلك .