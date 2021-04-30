السيسي يتفقد لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد بطريق العين السخنة

"قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى، وقد توقف السيد الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الاوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية.

كما تفقد الرئيس المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدان بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والاسعاف، بالاضافة إلى عدد من افرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين على المجمع.

والتقي السيد الرئيس بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص سيادته علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.