ميناء دمياط يتعامل مع 26 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 28715 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52191 طن، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 639 حاوية مكافئة، تشتمل على خضروات، خضراوات، ومحاصيل زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الامارات و الجزائر و انجلترا و سلوفينيا، و مالطا و سنغافورة وإيطاليا و سريلانكا و هولندا و أمريكا، و الهند و الصين و ألمانيا و باكستان و هونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 1159 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141494 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99030 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1297 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، و قطار مكون من 25 عربة، بعد أن أفرغ 50 حاويه 20 قدم، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5229 شاحنة.