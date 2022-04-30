فرنسا تسجل 52 ألفا و979 إصابة جديدة بفيروس كورونا و158 وفاة

سجلت فرنسا 52 ألفا و979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و158 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و786 ألفا و413 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و906.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و393 ألفا و171 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.