7 وفيات ومفقودون إثر انقلاب تروسيكل في إحدى ترع البحيرة

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شهد طريق إيتاي البارود - شبراخيت بمحافظة البحيرة حادث لنقلاب «تروسيكل» يستقله 14 شخصًا، في ترعة أمام كوبري السوالم.

وتلقّى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل في ترعة ساحل مرقص على طريق السوالم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، ووجود عدد كبير من الغرقى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وتمكنت من انتشال سبع جثامين نُقلت لمستشفى إيتاي البارود، فيما جارٍ البحث عن بقية الضحايا عبر تمشيط مكان الحادث لسرعة استخراجهم.

وتحرر محضر بالحادثة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.