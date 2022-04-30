الإمارات تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن غداً الأحد، المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين أول أيام عيد الفطر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت.



وكانت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قد أعلنت أن غدا الأحد، الموافق 01 من شهر مايو، هو المكمل لشهر رمضان.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء السبت، أشارت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، إلى أن يوم بعد غد الاثنين الموافق 02 من مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



من جانبه، ذكر ديوان الوقف السني في العراق، اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».



وقال الديوان، خلال احتفالية تحري رؤية هلال شهر شوال، إنه «لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، فإن يوم غد سيكون مكملاً لشهر رمضان، ويوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك».



وأفادت المحكمة العليا السعودية، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.





